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25 May 2025 15:37

Abluka altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

Abluka altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürüyor. Bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

İsrail rejiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki "insani kriz" derinleşiyor.

Su sıkıntısı, bölgedeki yaşamı felç eden en önemli sorunlardan biri.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su tankerinin dağıttığı suları bidonlara doldurup günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri aralıksız sürdürdüğü şiddetli saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle Gazze Şeridi'nde çok ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı yaşanıyor.

News ID 1927168

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