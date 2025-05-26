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26 May 2025 10:00

İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı (+Video)

İsrail Gazze’de bir okulu hedef aldı (+Video)

Siyonist rejim ordusunun Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurması sonucu 6’sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik’in Al-Jazeera televizyonundan aktardığına göre, Siyonist rejim ordusu sabah erken saatlerinde Gazze şehrinde sığınmacıların bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırı sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinli sağlık uzmanlarına dayandırılan haberde, hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun olduğu kaydedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İsrail’in saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana, Gazze Şeridi’nde en az 3 bin 700 kişini hayatını kaybederken 10 bin 700’den fazla kişi de yaralandı.

News ID 1927184

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