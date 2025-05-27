İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Bugün yerel saatle 04:09'da, Kohgiluye ve Buyer Ahmed'e bağlı Dehdeşt kenti 4.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Alireza Nikruz, yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan depremin şu ana kadar can kaybına yol açmadığını açıkladı.

Nikruz ayrıca saat 05:12’de bu depremin 2.8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntısının yaşandığını ifade etti.

Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Kızılay ve acil yardım ekiplerinin ilk hasar tespiti için bölgede incelemelerini sürdürdüğünü ve en kısa sürede sonuçların açıklanacağını belirtti.