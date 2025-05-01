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1 May 2025 10:46

İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem

İran’ın Rezevi Horasan eyaletinde yer alan Roşthar kentinde bugün sabah saat 05:10:32’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran’ın Rezevi Horasan eyaletinde yer alan Roşthar kentinde bugün sabah saat 05:10:32’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’nün verilerine göre, deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Roşthar Kaymakamı yaptığı açıklamada, bu sabah meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Deprem özellikle merkez üssüne yakın köylerde hissedilirken, bazı evlerde cam kırılmaları ve duvar çatlakları meydana geldiği bildirildi.

News ID 1926547

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