İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem

İran’ın Rezevi Horasan eyaletinde yer alan Roşthar kentinde bugün sabah saat 05:10:32’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’nün verilerine göre, deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Roşthar Kaymakamı yaptığı açıklamada, bu sabah meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Deprem özellikle merkez üssüne yakın köylerde hissedilirken, bazı evlerde cam kırılmaları ve duvar çatlakları meydana geldiği bildirildi.
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