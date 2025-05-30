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30 May 2025 10:40

Fidan, Hamas ile Gazze ateşkesini görüştü

Fidan, Hamas ile Gazze ateşkesini görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’de kalıcı ateşkes ve insani durumu ele aldı.

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ve Suriye’ye ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. 29 Mayıs’ta Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları masaya yatırdı.

Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki son gelişmelerin yanı sıra Suriye sahasındaki durum da ele alındı.

News ID 1927289

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