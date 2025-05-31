https://tr.mehrnews.com/news/1927316/ 31 May 2025 14:46 News ID 1927316 Video Video 31 May 2025 14:46 Filistin için kırmızı sular Paris’te aktı Fransız aktivistler, Filistin’e destek amacıyla çeşmeyi kırmızıya boyadı. indir 5 MB News ID 1927316 کپی شد İlgili haberler İtalya’dan Siyonist rejim kabinesine boykot Kürdistan'da Siyonist İsrail protesto edildi Fidan, Hamas ile Gazze ateşkesini görüştü Ensarullah liderinden Siyonistlerin Gazze’ye yardım planına tepki Ekler Paris Fransa Gazze Siyonist İsrail Gazze Şeridi
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