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31 May 2025 14:46

Filistin için kırmızı sular Paris’te aktı

Filistin için kırmızı sular Paris’te aktı

Fransız aktivistler, Filistin’e destek amacıyla çeşmeyi kırmızıya boyadı.

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News ID 1927316

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