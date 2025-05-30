  1. İran
30 May 2025 14:25

Trump İran'ın nükleer teknolojisinden çok korkuyor

Trump İran'ın nükleer teknolojisinden çok korkuyor

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer teknolojisinden çok korktuğunu belirtti.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, İran'ın nükleer programını takdir ederek, bu alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donal Trump ve Batı ülkelerinin, İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialara dair Ayetullah Hatemi, ''Trump'ın derdi atom bombası değil, çünkü bizim atom bombamız olmadığını biliyorlar. Dünyanın gelecek enerjisi nükleer enerjidir, bu yüzden düşmanlar nükleer teknolojilerin yerlileştirilmesinden büyük endişe duyuyorlar. Düşmanlar çatlasın bu teknoloji yerli hale geldi.'' dedi.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.

News ID 1927294

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