Trump İran'ın nükleer teknolojisinden çok korkuyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, İran'ın nükleer programını takdir ederek, bu alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donal Trump ve Batı ülkelerinin, İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialara dair Ayetullah Hatemi, ''Trump'ın derdi atom bombası değil, çünkü bizim atom bombamız olmadığını biliyorlar. Dünyanın gelecek enerjisi nükleer enerjidir, bu yüzden düşmanlar nükleer teknolojilerin yerlileştirilmesinden büyük endişe duyuyorlar. Düşmanlar çatlasın bu teknoloji yerli hale geldi.'' dedi.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.