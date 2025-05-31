Trump'tan Macron'a 'kapıyı kapalı tut' tavsiyesi (+Video)

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne doğru hafifçe itilmesini konu alan viral video hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’daki bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Trump, “İyiler. Onlar çok iyi insanlar, ikisini de çok iyi tanıyorum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum” dedi.

Söz konusu görüntü, Macron çiftinin Vietnam’ın başkenti Hanoi’de uçaktan indiği sırada kaydedildi.

Görüntülerde Brigitte Macron’un eşine hafifçe ittiği görülüyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve farklı yorumlara neden oldu.

Olayın ardından bir açıklama yapan Emmanuel Macron, yaşananın sanıldığı gibi ciddi bir durum olmadığını ifade etti:

“Eşimle şakalaşıyoruz, kavga etmiyoruz. Bu olay abartılıp bir tür ‘jeo-gezegensel felaket’e dönüştürülüyor. Herkes biraz sakin olsun.”

Trump ise bu olay üzerine Fransız mevkidaşına şu esprili tavsiyede bulundu: “Kapının kapalı kaldığından emin ol.”