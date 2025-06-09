Trump ve Netanyahu İran'ı görüşecek

ABD'li haber sitesi Axios'a göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Siyonist İsrail'in Kanal 11 televizyonu, görüşmede İran ve Gazze ile ilgili konuların ele alınacağını duyurdu.

Reuters haber ajansı da Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın bugün Netanyahu ile görüşmeyi planladığını bildirdi.

Rejim medyasına göre Netanyahu, Trump ile yapacağı telefon görüşmesinin ardından bir güvenlik toplantısına katılacak.