Los Angeles’ta 10 saatlik acil durum ve sokağa çıkma yasağı

Los Angeles'ta göçmen baskınlarına karşı süren protestolar şehri karıştırdı. Belediye Başkanı Bass, artan şiddet olayları nedeniyle 10 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Euro News yazarı Malek Fouda, göçmen baskınları ve protestoların şehirde gerginliği artırdığını ve yerel yönetimin acil önlemler almak zorunda kaldığını ifade etti.

Fouda'nin yazısı şu şekilde:

Bass, yasağın salı günü yerel saatle 20:00'den çarşamba günü 06:00'ya kadar süreceğini belirterek, 23 işyerinin yağmalanmasının ardından "kritik eşiğin aşıldığını" söyledi.

Sokağa çıkma yasağı, cuma gününden bu yana protestoların devam ettiği bölge de dahil olmak üzere, şehir merkezinin 2,5 kilometrekarelik bir bölümünü kapsayan bir alanda uygulanacak. Los Angeles şehri yaklaşık 2,295 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell'a göre sokağa çıkma yasağı, belirlenen bölgede yaşayanlar, evsizler, kimlikli medya mensupları ya da kamu güvenliği ve acil durum yetkilileri için geçerli değil.

McDonnell "yasadışı ve tehlikeli davranışların" cumartesi gününden bu yana arttığını ve sokağa çıkma yasağının uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı, kent genelinde art arda birkaç gün süren ve giderek artan huzursuzluğun ardından can ve mal güvenliğini korumak için gerekli bir tedbirdir," dedi.

Newsom, Trump'ı demokrasiyi yıkmakla suçladı

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'ta "askeri bir tarama" yaptığını belirtti.

Demokrat valinin açıklamaları, Trump'ın Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 5000 askerin ülkenin en büyük ikinci şehrine konuşlandırılması emrini vermesinin ardından geldi. Bu birlikler federal binaları korumak üzere konuşlandırılmıştı ancak şimdi tutuklamaları gerçekleştiren göçmenlik ajanlarını da koruyorlar.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (Immigration and Customs Enforcement - ICE) tarafından yapılan açıklamada, askerlerin federal tesislerde güvenliği sağladığı ve "günlük uygulama operasyonlarında bulunan" federal memurları koruduğu belirtildi.

Newsom, Trump'ın göçmenlik baskısının suçluları tutuklamanın çok ötesine geçtiğini ve gözaltına alınanlar arasında "bulaşıkçıların, bahçıvanların, gündelikçilerin ve terzilerin" de bulunduğunu söyledi.

Trump'ın Kaliforniya Ulusal Muhafızları'nı kendi desteği olmadan konuşlandırma kararının, görevdeki yönetimin federal yasaları nasıl hiçe saydığı konusunda diğer eyaletlere bir uyarı olması gerektiğini vurgulayan Newsom, "Kaliforniya ilk olabilir ama bunun burada bitmeyeceği açık," diye uyardı.

Salı günü erken saatlerde Newsom bir federal mahkemeden Trump yönetiminin Los Angeles'ta ICE baskınlarına yardımcı olmak üzere Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini kullanmasını engellemesini istemişti.

Kaliforniya Valisi, bunun yalnızca gerilimin daha da artmasına neden olacağını ve daha fazla sivil huzursuzluğu tetikleyeceğini savundu.

Newsom acil durum talebini, Trump'ın salı günü erken saatlerde 4000 Ulusal Muhafız birliği ve 700 Deniz Piyadesinin konuşlandırılmasına izin vermesinin ardından yaptı.

Trump yönetimi, Newsom'un, icra operasyonlarını yürütme kabiliyetine müdahale edecek benzeri görülmemiş ve tehlikeli bir emir istediğini söyledi. Yargıçlardan biri perşembe günü için bir duruşma ayarladı.

Trump İsyan Yasası'na başvurmaya açık

Trump, başkana isyan ve aile içi şiddeti bastırmak ya da belirli durumlarda yasaları uygulamak üzere ABD içinde askeri güç konuşlandırma yetkisi veren İsyan Yasası'nı kullanma olasılığı konusunda açık kapı bıraktı.

Bu, bir ABD başkanının kullanabileceği en aşırı acil durum yetkilerinden biri.

Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bir ayaklanma olursa, kesinlikle bu yetkiyi kullanırım. Göreceğiz," dedi.

Daha sonra Kuzey Carolina'daki Fort Bragg askeri tesislerinde yaptığı ve ABD Ordusunun 250. yıldönümünü kutladığı konuşmada protestocuları "hayvanlar" ve "yabancı düşmanlar" olarak nitelendirdi.

Trump, Los Angeles'ta yaşanan kaos için de Belediye Başkanı Bass ve Vali Newsom'un gerçeğe yakın olmadığını belirttiği korkunç terimler sarfetti. ABD Başkanı ayrıca şehri "özgürleştirme" sözü de verdi.

Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz ve yeniden özgür, temiz ve güvenli hale getireceğiz," dedi.

Trump, Pentagon'un Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadeleri konuşlandırmasının 134 milyon dolara (117,4 milyon euro) mal olduğunu açıklamasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştirmenler, yönetiminin Devlet Verimliliği Dairesi (Department of Government Efficiency - DOGE) gibi kurumların oluşturulmasıyla savurgan harcamaları ortadan kaldırma sözü vermesinin ardından Trump'o pervasız hükümet harcamaları nedeniyle eleştirdi.

Ancak 47. ABD Başkanı, söz konusu konuşlandırmanın kesinlikle gerekli olduğunu savunuyor ve konuşlandırma emrini vermemiş olsaydı Los Angeles'ın "tamamen yok olacağını" iddia ediyor.

Kaliforniya kongre delegasyonunun Demokrat üyeleri ise Trump'ı kişisel gündemini pekiştirmek için "yapay bir kriz" üretmekle suçladı.