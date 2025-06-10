  1. Turizm
10 Haz 2025 16:32

İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

Ülkemizde ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan İran Halı Müzesi başkent Tahran'daki Laleh Park'ın arkasında yer alıyor. Müzade İran'ın tarihi halıları sergilenmektedir.

İran Halı Müzesi başkent Tahran'ın merkezinde yer alan Lale parkının ortasında bulunmaktadır. Bu müze 1977 yılında yapıldı ve mimarisi ile de gözleri kamaştırıyor. Müzenin dış cephesi halı tezgahı şeklindedir.

İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

İran Halı Müzesi'nin yapıldığı alan ise 3 bin 400 metre karedir. İki salondan oluşan müze el dokuma halılar ve kilim halılarını da içinde barındırmaktadır.

İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

Zemin katı daimi sergilerin düzenlenmesi için tasarlanan müzenin kurulmasından amacın ise İran halısının tarihi geçmişini araştırmak, yaşadığı gelişmeleri değerlendirmek ve özellikle de el dokuma halılarının alınmasına zemin hazırlamak olduğu söylenmelidir. Kuruluştan bu yana her yıl yeni halılar bu koleksiyona eklenmiştir.

İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

İran Halı Müzesi'nde farklı dönemlere ait en değerli halı ve kilimler bulunmaktadır. Yaklşaık 150 halı ve kilim türü  bu müzede sergilenmektedir.

İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

Bu eserler ise  İran'ın en önemli halı dokumacılığı merkezlerinden sayılan Kaşan, Kerman, İsfahan, Tebriz, Horasan ve Kürdistan'a  aittir. 

News ID 1927590

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler