İran Halı Müzesi'ne kısa bir yolculuk

İran Halı Müzesi başkent Tahran'ın merkezinde yer alan Lale parkının ortasında bulunmaktadır. Bu müze 1977 yılında yapıldı ve mimarisi ile de gözleri kamaştırıyor. Müzenin dış cephesi halı tezgahı şeklindedir.

İran Halı Müzesi'nin yapıldığı alan ise 3 bin 400 metre karedir. İki salondan oluşan müze el dokuma halılar ve kilim halılarını da içinde barındırmaktadır.

Zemin katı daimi sergilerin düzenlenmesi için tasarlanan müzenin kurulmasından amacın ise İran halısının tarihi geçmişini araştırmak, yaşadığı gelişmeleri değerlendirmek ve özellikle de el dokuma halılarının alınmasına zemin hazırlamak olduğu söylenmelidir. Kuruluştan bu yana her yıl yeni halılar bu koleksiyona eklenmiştir.

İran Halı Müzesi'nde farklı dönemlere ait en değerli halı ve kilimler bulunmaktadır. Yaklşaık 150 halı ve kilim türü bu müzede sergilenmektedir.

Bu eserler ise İran'ın en önemli halı dokumacılığı merkezlerinden sayılan Kaşan, Kerman, İsfahan, Tebriz, Horasan ve Kürdistan'a aittir.