Bakan Erakçi, Oslo ziyaretini değerlendirdi

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler meselesinin bu oturumda gündeme alındığını ve İran’ın bu konudaki tutumlarının açıklandığını belirten Erakçi, “Ayrıca bu uluslararası forumun oturum marjında ikili ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirildi ki, bazıları ana oturumdan bile daha önemli sayılabilir” dedi.

Umman Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ifade eden Erakçi, “Bu görüşmede Pazar günü ABD ile yapılacak olan bir sonraki müzakere turu gündeme geldi. Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı ile bir toplantım oldu ve üç ülkenin katılımıyla ortak bir oturum düzenlendi; burada da İran ve ABD arasındaki müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye işleriyle ilgili BM temsilcisiyle çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini, Norveç Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ile önemli görüşmeler yaptığını belirtti.

Bu sabah Norveç Parlamentosu Dış Politika Komisyonu Başkanıyla da iyi bir görüşme yaptığını belirten Erakçi, “Genel olarak bu ziyareti oldukça başarılı buluyorum; hem İran’ın görüş ve tutumlarının dile getirilmesi hem de bölgesel konularla ilgili yapılan görüş alışverişleri açısından. Bunlar arasında, Hac törenlerinin sonunda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme de vardı. Bu görüşmede, İranlı hacıların refahı için alınan uygun düzenlemeleri konuştuk ve bu da takdire şayan bir durumdu” ifadelerinde bulundu.

ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında Erakçi, “Şu anda pazar günü yapılacak olan ABD ile bir sonraki müzakere turuna hazırlık yapıyoruz. Bu müzakereler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararının gölgesinde gerçekleşecek ve bu da konunun karmaşıklığını artıracaktır. Ancak her halükarda, Umman’ın başkenti Maskat’ta İran halkının haklarını, İran’ın ilkeli duruşunu ve İranlı bilim insanlarının nükleer kazanımlarını savunmak için orada olacağız” açıklamasında bulundu.