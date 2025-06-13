İran ve İtalya dışişleri bakanları İsrail’in saldırılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yapılan telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin nükleer tesislere yönelik saldırısını, yerleşim bölgelerini hedef almasını ve üniversite hocaları, üst düzey askeri yetkililer ile masum kadın ve çocukların şehit edilmesini, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçı, İran hükümeti ve halkının uluslararası toplumdan, özellikle Avrupa Birliği’nden bu suç teşkil eden saldırıyı kınamasını beklediğini vurguladı.

Bakan Erakçi, İran’ın İsrail rejiminin saldırısına vereceği yanıtın kesin ve kararlı olacağını bir kez daha vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, Siyonist yetkililerle yaptığı temaslarda bu eylemin kabul edilemez olduğunu açıkça belirttiğini ve saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Tajani ayrıca tarafları itidale çağırarak, İtalya’nın bölgeye barış ve istikrarı geri getirmek için diyaloğun yeniden başlatılması konusunda hazır olduğunu dile getirdi.