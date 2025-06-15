Pezeşkiyan’dan İsrail’e sert uyarı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ''İran hiçbir zaman savaş veya çatışma peşinde değildi.’’ dedi.

Siyonist İsrail’e uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşmanca eylemlerin devam etmesi halinde daha sert tepki verileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Siyonist rejimin suç eylemlerine verdiği desteği eleştirerek, ''Siyonist saldırılarda ABD'nin doğrudan rolü var.'' diye konuştu.