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15 Haz 2025 18:39

İran saldırısı sonrası Tel Aviv'de bina yıkıldı

İran saldırısı sonrası Tel Aviv'de bina yıkıldı

İran'ın füze saldırısının ardından Tel Aviv'de bir binanın yıkıldığı görüntüleri paylaşıldı.

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News ID 1927818

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