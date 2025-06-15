https://tr.mehrnews.com/news/1927818/ 15 Haz 2025 18:39 News ID 1927818 Video Video 15 Haz 2025 18:39 İran saldırısı sonrası Tel Aviv'de bina yıkıldı İran'ın füze saldırısının ardından Tel Aviv'de bir binanın yıkıldığı görüntüleri paylaşıldı. indir 1 MB News ID 1927818 کپی شد İlgili haberler İstanbul'da İran'a destek gösterisi Siyonist ordu: İran’dan İsrail’e 50 füze fırlatıldı Siyonist medya: İran, Netanyahu’nun konutunu hedef aldı İran'dan İsrail'e yeni füzeli operasyon Pezeşkiyan’dan İsrail’e sert uyarı İran: İsrail'e mesaj göndermedik Erdoğan, Umman Sultanı ile telefonda görüştü Ekler 3.Gerçek Vaat İran Tel Aviv
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