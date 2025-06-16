https://tr.mehrnews.com/news/1927857/ 16 Haz 2025 19:48 News ID 1927857 Siyaset Siyaset 16 Haz 2025 19:48 İran İsrail'e büyük bir darbe indirecek Siyonist rejimin vahşi saldırısının ardından İran'ın geniş çaplı bir misilleme operasyonu yapacağı belirtildi. Siyonist rejimin vahsi saldırısının ardından İran'ın geniş çaplı bir misilleme operasyonu yapacağı belirtildi. News ID 1927857 کپی شد İlgili haberler Tebriz’de bir F-35 savaş uçağı daha düşürüldü Ekler İran Tehdit operasyon (1) Siyonist İsrail
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