  1. Siyaset
16 Haz 2025 19:48

İran İsrail'e büyük bir darbe indirecek

İran İsrail'e büyük bir darbe indirecek

Siyonist rejimin vahşi saldırısının ardından İran'ın geniş çaplı bir misilleme operasyonu yapacağı belirtildi.

Siyonist rejimin vahsi saldırısının ardından İran'ın geniş çaplı bir misilleme operasyonu yapacağı belirtildi.

News ID 1927857

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