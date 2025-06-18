İran: Biz kimseye mesaj göndermedik

İran Dışişleri Bakanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlusu Mecid Taht Revançi, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Ortadoğu’daki son gelişmeler, Siyonist rejimin İran’a karşı işlediği suçlar ve bunların İran-ABD müzakerelerine etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taht Revançi olası ABD saldırına ilişkin olarak, “Eğer Amerika askeri müdahale kararı alırsa, İran’ın da gerekli gördüğü şekilde ve uygun gördüğü hedeflere karşılık vermekten başka seçeneği olmayacaktır. Bu çok nettir, biz kendimizi savunuyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, “Öte yandan, İsrail’in saldırı zamanlamasına bakıldığında, İran ABD’nin samimiyeti ve niyeti konusunda şüphe duymaktadır. İran ile ABD arasındaki yeni müzakere turunun başlamasından sadece iki gün önce bu saldırı gerçekleşti. Bu saldırı, diplomasinin ihanete uğramasıdır. Bu saldırı, İran’ın Amerika’ya olan güvenin ihanete uğramasıdır. Amerikalıların davranış tarzını eleştirmemiz gerekiyor. Onların böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi ayrıca, Amerikan basınında çıkan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da dile getirdiği “İran’ın müzakere mesajı gönderdiği” iddialarına cevaben şu ifadeleri kullandı:

“Çatışmaların başladığı zamandan bu yana, İran ne ABD’ye ne de İsrail’e nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili herhangi bir mesaj göndermemiştir.”

Taht revançi, “Biz hiç kimseye mesaj göndermedik. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. İran’ın diplomasiye olan sürekli vurgusuna rağmen, baskı ve tehdit altında müzakere edemeyiz. Halkımız her gün bombalanırken masaya oturamayız. Biz hiçbir şey için yalvarmayacağız, biz kendimizi savunuyoruz” açıklamasında bulundu.

