Siyonist rejimden Tebriz'e yeni saldırı

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, Siyonist rejimin Tebriz kentinin iki noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ferşi, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini vurmak için devrede olduğunu söyledi

Tebriz'deki hava savunma sistemlerinin 13 Haziran tarihinden beri düşmana ait toplam 5 insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirmiştir.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail rejimine karşı yürütülen "Gerçek Vaat 3" adlı operasyonun devam edeceğini bildirmişti.