Tebriz'de Mossad casusu tutuklandı

Doğu Azerbaycan Emniyet Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Albay Ali Ekberian Azar, Tebriz'de Siyonist rejimle bağlantılı bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Albay Ekberian Azar, Siyonist rejimin ülkenin bazı bölgelerine saldırısı sonrası, Tebriz'de İkinci Avcı Üssü yakınlarında devriye gezen polis ekiplerinin, plakası farklı bir araç sürücüsüne şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Ekiplerin aracı durdurup sürücüyü gözaltına aldığını belirten Ekberian Azar, sürücünün çelişkili ifadeleri üzerine şüphelinin istihbarat ve güvenlik birimlerine teslim edildiğini aktardı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin yurt dışındaki bazı kişilerle gizli bilgi alışverişinde bulunduğu ve telefon ile dizüstü bilgisayarında insansız hava araçlarının (İHA) tasarımı ve üretimi ile ilgili fotoğraf ve makalelerin ele geçirildiği belirtildi.