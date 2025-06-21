Malezya'da İran'a destek için gösteri düzenledi

El-Mayadin’e göre, Siyonist rejimin İran ve Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla, Malezya’daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, yüzlerce Malezyalı Müslüman Kuala Lumpur’daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, hem İran hem de Filistin’le dayanışma içinde olduklarını belirtirken, özellikle İran’a yönelik saldırıların ardından Washington’un İsrail’e verdiği sürekli desteği kınadılar.

Ellerinde Filistin bayraklarını yaşıyan göstericiler, “Özgür Filistin”, “Yaşasın İran İslam Cumhuriyeti” ve “İran, Filistin’in Yanında” yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılanlar arasında Amanah Partisi İletişim Direktörü Halid Samad, Filistin yanlısı aktivist Tian Chua, STK'lar Koordinatörü Wong Kokoi, Malezya Putra Partisi Başkanı İbrahim Ali, Malezya İslami Organizasyonlar Danışma Konseyi – MAPIM Başkanı Chigo Muhammad Azmi Abdul Hamid gibi Malezya’daki önemli sivil toplum ve siyasi figürler de yer aldı.