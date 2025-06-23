Fas’ta İran’a ve Gazze’ye destek gösterisi

El Cezire’ye göre, binlerce Fas vatandaşı başkent Rabat’ta geniş katılımlı bir gösteri düzenleyerek, Gazze halkı ve İran ile dayanışmalarını ilan etti ve siyonist rejimin işlediği suçları kınadı.

“Filistin İçin Eylem Grubu”nun çağrısıyla düzenlenen bu yürüyüşte, göstericiler, Siyonist işgalcilere karşı Filistin halkına kesin destek verilmesini talep etti.

Başkent Rabat’ın tarihi Bab el-Had kapısından parlamento binasına doğru yürüyen protestocular, Gazze’ye ve Gazze Şeridi’nde direniş gösteren Filistinlilere destek sloganları atarken, İran’a yönelik destek sloganları da yükseltti.

Yerel kaynaklar, protestocuların gösteri sırasında siyonist rejimin bayrağını yaktığını ve Filistin ile Fas bayraklarını dalgalandırdı.