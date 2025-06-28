ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Erbil'i ziyaret edecek

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi olan Tom Barrack’ın önümüzdeki günlerde IKBY'nin merkezi Erbil’e kritik bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Barrack’ın bu ziyareti, bölgedeki görevine başlamasından bu yana yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Al-Monitor sitesine konuşan ve ismini vermek istemeyen dört üst düzey Amerikalı kaynağa göre, ziyaretin ana gündeminde Suriye ve Irak’taki acil meseleler yer alıyor. Barak’ın ziyaret kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi planlanıyor.