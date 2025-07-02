Şam'da Alevilere yönelik gözaltı dalgası

Colani rejimine bağlı terörist gruplar, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesinde Alevilere yönelik yeni bir gözaltı operasyonu başlattı.

Terörist unsurların özellikle Alevi sivilleri hedef aldığını ve bölgedeki yerleşim alanlarına saldırarak çok sayıda genci hiçbir somut suçlama olmadan gözaltına aldığı bildirildi.

Hatırlatmak gerekir ki, terörist grupların Suriye’deki hakimiyeti boyunca Alevi toplumu, yalnızca gözaltı ve işkenceyle değil, aynı zamanda sahada infaz ve katliamlarla da karşı karşıya kalmıştır.