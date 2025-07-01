https://tr.mehrnews.com/news/1928348/ 1 Tem 2025 15:28 News ID 1928348 Video Video 1 Tem 2025 15:28 Türkiye'de Leman Dergisi'nin karikatürüne protesto Türkiye’de bir dergide yer alan ve Hz. Muhammed’i tasvir ettiği öne sürülen karikatür, halkın tepkisini çekti. indir 21 MB News ID 1928348 کپی شد İlgili haberler Şii mercilerin Ayetullah Hamenei’ye yönelik tehditlere karşı fetvaları ne anlatıyor? Erzurum Valisi'nden İran'a taziye ziyareti İran’da Muharrem ayı gelenekleri Erdebil'deki Muharrem mersiminden fotoğraflar İran'da okuyan yabancı öğrencilerden mesaj Ekler Türkiye Karikatür Hz.Peygamber(SAV) Hz. Muhammed (s.a.v)
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