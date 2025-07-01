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1 Tem 2025 15:28

Türkiye'de Leman Dergisi'nin karikatürüne protesto

Türkiye'de Leman Dergisi'nin karikatürüne protesto

Türkiye’de bir dergide yer alan ve Hz. Muhammed’i tasvir ettiği öne sürülen karikatür, halkın tepkisini çekti.

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News ID 1928348

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