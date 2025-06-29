İran'da okuyan yabancı öğrencilerden mesaj

İran'da Okuyan Hindistanlı, Pakistanlı ve Nijeryalı dahil bir çok yabancı oğrenci İran'ın İsrail'e karşı cesurca savaştıklarını belirttiler.

Hindistanlı öğrenci

Hindistanlı öğrencinin verdiği mesaj şöyle:

"Son savaşta, İranlı kahramanlar ailelerinin yanında evlerinde onurlu bir şekilde şehit edilirken, Siyonist düşman korkudan yeraltı sığınaklarında saklanıyordu.

Hakikat ve adalet yolunda olan her zaman açıkça direnir ve korktuğundan geri çekilmez.

İranlılar, Hintlilerin kimin doğru yolda, kimin yanlış yolda olduğuna kendilerinin karar vermesini istiyor."

Nijeryalı öğrenci

Nigeryalı öğrencinin mesajı şu şekilde:

"İran milleti, Nijerya ve Afrika halklarını, savaşı sahte bahanelerle başlatan İsrail'in suçlarına karşı birleşmeye çağırıyor.

İran halkı, şehitlerini onurlandırarak, dünyayı adalet ve zulmün sona ermesi için ayağa kalkmaya çağırıyor.

Dünya, İsrail'in çocuklara ve annelere uyguladığı zulme ve öldürmelere karşı ayağa kalkmalı ve birlik olarak bu suçları durdurmalıdır."

ABD'lı öğrenci

ABD'lı öğrencinin İranlı öğrenciye gönderdiği mesaj şu şekilde:

"20 trilyon dolarlık bir borçla, başarısız askeri çatışmalara milyarlar harcıyoruz, halkımızın ise sağlık hizmetlerine ve altyapıya ihtiyacı var.

İsrail rejiminin pervasız ve savaş çığırtkanlığı yapan maceralarına yatırım yapmak yerine, biz Amerikalılar ülkemizi yeniden inşa etmek ve barışı inşa etmek istiyoruz.

Trump, boşuna savaşları sona erdirme ve Amerika'yı ilk sıraya koyma vaadiyle göreve geldi, ancak bunun yerine silahlarda, savaşlarda ve borçlarda artış gördük.

Sonsuz savaşlar ve iç ihtiyaçlar pahasına yabancı çıkarları desteklemek yerine, iş yaratmak, onurumuzu korumak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz."

Pakistanlı öğrenci

Pakistanlı öğrenci Tahran'dan Pakistan'a şöyle mesaj verdi:

"İran'ın cesur milleti, samimi destekleri, İran ile omuz omuza durmaları ve Filistin davasını dualarla desteklemeleri ve adalet için seslerini yükseltmeleri nedeniyle Pakistan'ın gayretli halkını içtenlikle takdir ediyor.

Filistin meselesi tüm İslam milletinin bir sorunudur ve çözmek için Müslümanların birliğini gerektirir.

İran milleti, tüm Müslümanları Filistin için adalet ve özgürlük için birlikte ayağa kalkmaya çağırıyor."

İranlı öğrenci

İranlı öğrenci Arap dünyasında şöyle seslendi:

"Şehitlerimiz Siyonist düşman gibi barınaklarda veya duvarların arkasında değil, evlerinde, hayatlarının kalbindeydiler.

Hayatlarıyla, inançlarıyla ve iradeleriyle hayatın nabzını tutuyorlardı ve düşmanla savaşıyorlardı.

Silahımız sadece silahlarımız ve teçhizatımız değil, inancımız ve irademizdir."