Erzurum Valisi'nden İran'a taziye ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Siyonist İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve 24 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılarda, İran'ın çeşitli kentlerinde hayatını kaybedenler dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ifade eden ve İran halkına başsağlığı dileyen Vali Çiftçi, saldırılarda hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini de imzaladı.

İran Yargı Erki, Siyonist İsrail saldırılarında 935 sivilin şehit olduğunu açıklamıştı.