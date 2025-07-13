Pakistan İçişleri Bakanı bugün Tahran'a geliyor

Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi, ''İran, Pakistan, Irak Üçlü Bakanlar Görüşmesi''ne katılmak üzere bugün Tahran'a gelecek.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Bakan Nakavi'nin İran'a yapacağı resmi ziyarette, sınır güvenliği ve Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a seyahatının kolaylaştırılması gibi konular ele alınacak. Üçlü toplantı Erbain gündemiyle gerçekleştirilecek.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Muhsin Nakavi'nin Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geleceği belirtildi.