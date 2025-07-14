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14 Tem 2025 10:10

Irak İçişleri Bakanı Tahran'da

Irak İçişleri Bakanı Tahran'da

Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari, Erbain güvenliği konulu üçlü zirveye katılmak üzere Tahran’a geldi.

Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir eş-Şemmari, İran, Irak ve Pakistan içişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Erbain güvenliği konulu üçlü zirveye katılmak üzere Tahran’a geldi.

Şemmari İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı.

Bu üçlü toplantıda, yaklaşan Erbain merasimi sırasında sınır geçişleri, güvenlik koordinasyonu ve lojistik hazırlıklar masaya yatırılacak.

Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi de, ''İran, Pakistan, Irak Üçlü Bakanlar Görüşmesi''ne katılmak üzere dün Tahran'a geldi.

News ID 1928655

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