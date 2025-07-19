Pezeşkiyan: Uluslararası hukuka bağlıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, İran-İsrail savaşının yanı sıra ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Avrupa tarafının müzakere çağrısına değinerek, İran’ın, ilkeli politikaları doğrultusunda barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi desteklediğini vurguladı.

İran’ın hiçbir zaman savaş peşinde olmadığını belirten Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

''Ülkemiz bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında her zaman önemli ve etkili bir rol oynamıştır. Ancak, müzakereler sırasında, uluslararası hukuku ihlal eden Siyonist rejim tarafından saldırıya uğradık. Ardından, ABD, bu rejimle tam koordinasyon halinde, denetim altında olan nükleer tesislerimizi bombaladı’’

Pezeşkiyan, ABD ile Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırıları konusunda kayıtsız kalan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) tutumunu eleştirerek, ''Uluslararası hukuka bağlıyız ve ülkemizin nükleer faaliyetleri şeffaf ve barışçıl olduğu için denetim konusunda hiçbir endişemiz yok, ancak zorbalık ve baskı uygulanmasını ve halkımızı yasal haklarından mahrum bırakılmasını asla kabul etmeyiz’’ açıklamasını yaptı.

İran-Ermenistan ilişkilerini ''tarihi, dostane ve yapıcı’’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde Ermenistan da dahil tüm komşu ülkelerle yapıcı ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin saldırılarında çok sayıda İran vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletirken, İsrail’in saldırılarını kınadı.

Paşinyan ayrıca, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini genişletme konusunda kararlı olduğunu söyledi.