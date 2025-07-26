Pezeşkiyan’dan Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendirmeye vurgu

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanlığı’nın yardımcıları ve genel müdürleriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 günlük savaş sırasında dışişleri bakanlığının performansına değinerek, “Düşmanlar tüm güçleriyle geldiler ve ülkeyi diz çöktürmeye çalıştılar, ancak savaşta kahramanca bir savunmaya tanık olduk ve halk çok büyük bir iş başardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yürütülen çalışmaların sonucunda Birleşmiş Milletler dışında dünyadaki tüm kuruluşların bu saldırıyı kınadığını belirtti ve bunun kolay elde edilen bir şey olmadığını, ilişkiler sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, oluşturulan politika ve koordinasyonla önce komşularla ilişkilerin daha da geliştirilmesi, sonra da Rusya, Çin ve diğer ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.