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19 Tem 2025 20:09

Trump'tan yeni ''İran'' iddiası

Trump'tan yeni ''İran'' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etti.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran'da İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıya tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ağır bir şekilde ihlal ettiğini” belirtmişti.

News ID 1928800

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