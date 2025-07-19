Trump'tan yeni ''İran'' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etti.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran'da İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıya tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ağır bir şekilde ihlal ettiğini” belirtmişti.