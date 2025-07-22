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22 Tem 2025 18:05

ABD eski Savunma Bakanı Gates'ten ''İran'' yorumu

ABD eski Savunma Bakanı Gates'ten ''İran'' yorumu

ABD eski Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki uranyum zenginleştirme tesislerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.

ABD eski Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki uranyum zenginleştirme tesislerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Gates, ''ABD'nin askeri saldırıları İran'ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırmaz, çünkü İran'ın nükleer bilgisi yok edilemez nitelikte.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etmişti.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran'da İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

News ID 1928876

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