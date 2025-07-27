  1. Ekonomi
27 Tem 2025 08:08

İran'da dolar fiyatı kaç?

İran'da dolar fiyatı kaç?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 88 bin 50 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 87 bin 910 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1928954

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