https://tr.mehrnews.com/news/1928954/ 27 Tem 2025 08:08 News ID 1928954 Ekonomi Ekonomi 27 Tem 2025 08:08 İran'da dolar fiyatı kaç? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 88 bin 50 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 87 bin 910 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1928954 کپی شد İlgili haberler İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar fiyatı ne durumda? İran'da güncel dolar fiyatı İran'da doların güncel fiyatı Ekler Ekonomi dolar dolar fiyatı dolar kuru
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