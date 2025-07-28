İran’ın Avrasya’daki ihracat potansiyeli 12 milyar dolar

15 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe giren İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, ürünlerin yüzde 87’sinde gümrük vergileri kaldırıldı. Bu anlaşma, İran’ın ihracatında önemli bir artış beklentisi doğurdu.

Avrasya Ekonomik Birliği’nin 2024 yılında 311 milyar doları aşan ithalatı dikkate alındığında, İran’ın bu pazarda en az 12 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. İran makamları, üretici ve ihracatçıları bu fırsattan azami düzeyde yararlanmaya çağırdı.

Uygulama sürecinde çeşitli teknik komiteler kuruldu, eğitim seminerleri düzenlendi ve ihracatçılar için CT-3 menşei belgesi verilmesi başlatıldı. İran Gümrük İdaresi de Avrasya mallarına yönelik tercihli işlem uygulamasına geçti.