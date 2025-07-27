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27 Tem 2025 19:59

Trump'tan ''İran'' hakkında yeni iddia

Trump'tan ''İran'' hakkında yeni iddia

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri hakkında yeni iddiada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri hakkında yeni iddiada bulundu.

Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeye yeniden başlamasına asla izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Daha önce Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etmişti.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran'da İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıya tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ağır bir şekilde ihlal ettiğini” belirtmişti.

News ID 1928980

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