CNN: ABD, İran’a karşı kullanılan Thaad füzelerinin dörtte birini tüketti

El Cezire’ye göre, CNN kanalı iki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin Haziran ayında İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısına destek verirken sahip olduğu Thaad savunma füzelerinin yaklaşık dörtte birini kullandığını bildirdi.

Haberde, ABD güçlerinin İran’ın “Gerçek Vaat 3” operasyonu sırasında ateşlediği füzelere karşı 100 ila 150 Thaad füzesiyle karşılık verdiği ve bu sayının stokların önemli bir bölümünü oluşturduğu ifade edildi.

CNN ayrıca eski ABD’li yetkililere ve askeri uzmanlara atıfla, Thaad füze stoklarının hızla azalmasının Washington’da ciddi güvenlik endişelerine yol açtığını yazdı.

Öte yandan Pentagon sözcüsü bu iddiaları görmezden gelerek, Amerikan ordusunun “tarihin en güçlü pozisyonunda” olduğunu ve dünya genelindeki tüm görevler için gereken donanıma sahip olduğunu öne sürdü.