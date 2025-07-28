Üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimi engellendi

ABD-İsrail eksenindeki “istihbarat NATO’suyla” yürütülen sessiz savaşın detaylarını kamuoyuyla paylaşan İstihbarat Bakanlığı, savaş boyunca yalnızca sahadaki askeri unsurlarla değil, aynı zamanda çok uluslu bir istihbarat ve psikolojik harp organizasyonuyla da mücadele edildiğini vurguladı.

Açıklamada, saldırının yalnızca İsrail ve ABD ile sınırlı olmadığını, bazı Avrupa ülkeleri, bölgesel istihbarat servisleri ve terör gruplarının da bu planın bir parçası olduğu kaydedildi.

Bakanlık savaş boyunca ve öncesinde 23 üst düzey devlet yetkilisine yönelik suikast planlarını engellediklerini, ülke çapında 20 şehirde yürütülen operasyonlarla Mossad’a bağlı 20 casus ve sabotajcının yakalandığını, çok sayıda silah ve mühimmat deposunun çökertildiğini ve yurt içindeki düşman hücrelerine darbe indirildiğini açıkladı.

Bakanlığa göre, istihbaratçılarının çabaları sonucu toplam 35 üst düzey devlet ve askeri yetkilinin hedef alınması engellendi.

12 günlük savaşta IŞİD, PKK/PJAK ve diğer ayrılıkçı örgütlerin de savaşın aktif unsurları olarak devreye sokulmak istendiği belirtilirken, bu grupların büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ülke genelinde, bazı illerde bulunan hücre evlerine ve silah sevkiyatlarına darbe vurulduğu bildirildi.

Söz konusu açıklamada, icra edilen operasyonlarda 3 IŞİD komutanı ve 50 tekfirci teröristin tutuklandığı ifade edildi.

