Gazze'de şehit sayısı 60 bini aştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarına ilişkin son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, sadece son bir gün içinde Gazze'deki hastanelere 113 şehit ve 637 yaralı ulaştı. Yardım kuyruklarında bekleyen siviller yine doğrudan hedef alındı. Bu gruptan 22 kişi şehit olurken 199 kişi de yaralandı.

Son verilerle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 60 bin 34'e, yaralıların sayısı ise 145 bin 870'e yükseldi.

Siyonist rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle yüz binlerce sivil hâlâ enkaz altında ya da göç yollarında hayatta kalmaya çalışıyor. Uluslararası yardım çağrılarına rağmen, kuşatma altındaki Gazze'de insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.