Gazze’de şehit sayısı 60 bin 239'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejimin devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 101 şehit ve 625 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 34 bin 853 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit sayısının ise 60 bin 239'a, yaralıların sayısının 146 bin 894'e ulaştığı kaydedildi.