FBI, Trump'ın ismini Epstein dosyasından sildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanı bir ekibin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini, Jeffrey Epstein'ın dosyasından çıkardığı belirtildi.

Bloomberg TV'nin haberine göre, FBI ekibinin, "özel bir vatandaş olduğunu" ve "bu tür korumalara hak kazandığını" düşündükleri için Trump'ın ismini Epstein dosyasından sildikleri belirtildi.

Trump’ın dışında başka isimler de var

Belgelerde, bine yakın yetkilinin yaklaşık 100 bin belgeyi incelediği, Trump'ın dışında bazı "önemli" isimlerin de sansürlendiği ifade edildi. Haber Kuruluşu, FBI Başkanı Kash Patel'in, özel ajanlara, dosyaları inceleyerek hangi bilgilerin yayımlanabilecekleri konusunda talimat gönderdiği bilgisine de yer verdi.

Haberde, yetkililerin, dosyalarda Trump da dahil, geçmişte Epstein ile iletişimi olan birçok kişi hakkında "doğrulanmamış söylentiler" bulunduğu, ayrıca, mağdurların kişisel bilgilerini içerdiği için ek dosyalar yayımlamayı planlamadıkları bilgilerine de yer verildi.

Epstein dosyası

Epstein, çocukları cinsel istismara maruz bırakmak için kaçıran bir suç örgütünün parçasıydı. Bu dava, ABD tarihinin en sansasyonel davalarından biri olarak kabul ediliyor ve birçok ünlü ismin adı bu dosyada geçiyor. Ancak dosyanın birçok yönü hâlâ gizli tutuluyor.