FBI’dan Musk’ın “Trump” paylaşımına tepki

New York Post’un haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Başkan Donald Trump ile Sosyal medya platformu X'in sahibi olan dünyanın en zengin insanı Elon arasındaki tartışmaya ve Musk’ın Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerde Trump'ın isminin yer aldığı yönündeki iddialara dair yorum yapmaktan kaçındı.

Musk’ın X platformunda Trump’a yönelik paylaşımlarda bulunduğu ve saldırdığı sırada, Joe Rogan ile iki saatlik bir röportaj kaydı yapan Patel, bu iddialara şaşkınlıkla yaklaşarak, “Elon ile Trump arasındaki hiçbir konuşmaya dahil olmam” dedi.

Patel, “Ben Trump-Musk arasındaki meseleye karışmıyorum. Ne tür bir sorumluluğum olduğunu biliyorum ve bu konu kesinlikle görev alanıma girmiyor” ifadesini kullandı.

Röportajın başında, Manhattan’daki cezaevinde Epstein’in intihar ettiğini gösterdiği iddia edilen güvenlik kameraları kayıtlarının neden geciktiğiyle ilgili olark Patel, “Tüm kameraların aktif olduğunu söylemiyorum. Demek istediğim, elimizde videolar var ve siz de izledikten sonra kendiniz karar vereceksiniz.” ifadelerinde bulundu.

Epstein’in ölümünden sonra, onun öldürülmüş olabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştı. Bu iddialara göre, Epstein cezaevinde, birçok tanınmış siyasetçi ve iş insanının karıştığı cinsel suçların ifşa edilmesinden korkulduğu için öldürüldü.

Elon Musk, ABD Başkanı’nı çocuk istismarı davasına karışmakla suçladı ve X platformunda şunları yazdı:

“Trump’ın ismi gizli Epstein dosyasında geçiyor. Bu nedenle dosya hala yayımlanmadı. Donald Trump, umarım günün güzel geçiyordur!”

Epstein, çocukları cinsel istismara maruz bırakmak için kaçıran bir suç örgütünün parçasıydı. Bu dava, ABD tarihinin en sansasyonel davalarından biri olarak kabul ediliyor ve birçok ünlü ismin adı bu dosyada geçiyor. Ancak dosyanın birçok yönü hâlâ gizli tutuluyor.