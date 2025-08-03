Kanada: 2024'ten beri İsrail'e silah satmadık

Anita Anand'dan yapılan açıklamada, ''Kanada katı bir çizgi çizdi ve çizmeye devam edecek. 2024 Ocak'tan bu yana, Gazze'de kullanılabilecek kontrollü mallar için yeni izinleri reddettik. Hiçbiri onaylanmadı. Daha da ileri giderek, Gazze'de askeri bileşenlerin kullanılmasına izin verebilecek tüm mevcut izinleri 2024'te dondurduk ve bu izinler bugün de askıda kalmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Anand, "Kanada yapımı silahların bu çatışmayı körüklemesi için kullanılmayacağını" vurgulayarak, bu durumun yasalarla korunduğunu ve ihlali durumunda cezai kovuşturmalarla karşılaşılacağını aktardı.

Daha önce Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtmişti.