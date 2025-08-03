https://tr.mehrnews.com/news/1929166/ 3 Ağu 2025 14:19 News ID 1929166 Video Video 3 Ağu 2025 14:19 Sidney’de Filistin’e destek yürüyüşü Avustralya’nın Sidney kentinde binlerce kişi Filistin’e destek için sokaklara döküldü. indir 5 MB News ID 1929166 کپی شد İlgili haberler Kanada: 2024'ten beri İsrail'e silah satmadık Ramallah halkı Gazze’ye destek için sokaklara indi Gazze’de açlık krizi kameraların gözünden İsrail, Gazze'de Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı Witkoff bu hafta sonu Moskova'ya gidecek Yemen: Yafa, Askalan ve Hayfa’da 3 İHA operasyonu gerçekleştirdik Ekler Filistin (1) Gazze Avustralya
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