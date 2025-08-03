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3 Ağu 2025 14:19

Sidney’de Filistin’e destek yürüyüşü

Sidney’de Filistin’e destek yürüyüşü

Avustralya’nın Sidney kentinde binlerce kişi Filistin’e destek için sokaklara döküldü.

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News ID 1929166

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