https://tr.mehrnews.com/news/1929184/ 4 Ağu 2025 09:27 News ID 1929184 Video Video 4 Ağu 2025 09:27 Mehran Sınır Kapısı, Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor. indir 11 MB News ID 1929184 کپی شد İlgili haberler İranlı ve Gürcü meddahtan ‘Erbain’ konulu ortak çalışma(+video) İçişleri Bakanı'ndan Mehran Sınır Kapısı'na ziyaret (+VİDEO) IKBY, Erbain ziyaretçilerini ağırlamaya hazır Şelemçe Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçilerine hizmetler sürüyor Erbain ziyaretçileri Hüsrevi Sınır Kapısı'ndan Irak'a gidiyor Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Türkmenistan yolcusu Zencan’da dünyanın en büyük Hz. Rukiyye (s.a) sofrası Ekler Erbain2025 İran Mehran Muharrem2025
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