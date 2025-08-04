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4 Ağu 2025 09:27

Mehran Sınır Kapısı, Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor

Mehran Sınır Kapısı, Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor

İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor.

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News ID 1929184

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