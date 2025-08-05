Erbain Yürüyüşü İslam birliği ve direnişi için küresel bir medyadır

Semnan eyaleti Devrim Muhafızları Hazret-i Kaim (ac) Birimi Siyasi İşler Sorumlusu İbrahimi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Erbain’in yalnızca dini bir merasim olmadığını, aynı zamanda küresel bir medya işlevi gördüğünü ifade ederek, "Bu yürüyüş, İmam Hüseyin’in (a.s) mazlumiyet mesajını ve zulüm altındaki milletlerin çığlığını dünyaya ulaştırma potansiyeline sahiptir" dedi.

Siyonist rejimin baskı politikalarına dikkat çeken İbrahimi, "Bugün Filistin'den Yemen'e, Suriye'den Irak ve İran'a kadar birçok İslam ülkesi siyonist rejimin zulmü altındadır. Erbain, bu halkların sesi ve dünya özgürlükçülerinin ortak çağrısıdır" diye konuştu.

Erbain'in Müslümanlar arasında birliği pekiştirdiğine vurgu yapan İbrahimi, "Bu yürüyüş, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları ortak bir idealle bir araya getiriyor. Düşmanlar da bu birliğin etkisini bildikleri için olumsuz propaganda ile yürüyüşü zayıflatmaya çalışıyor" dedi.

IŞİD tehdidinin olduğu yıllarda bile milyonlarca Şii'nin Erbain için hayatını riske attığını hatırlatan İbrahimi, “O zorlu dönemlerde bile insanlar bu yürüyüşe katılmak için bedenlerinden vazgeçmeye hazırdı. Şimdi güvenliğin sağlandığı bu süreçte, bu fırsatı çok daha iyi değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Batılı ülkeler ve siyonist rejimin tehditlerine karşı uyarıda bulunan İbrahimi, “Kulaklarımızı bu eski tehditlere kapatmalı ve Erbain’i İslam dünyasının yumuşak gücünü sergileyen bir fırsat olarak görmeliyiz. Akıllıca ve etkili bir şekilde bu gücü kullanmalıyız” dedi.