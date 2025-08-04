Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Türkmenistan yolcusu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi düzenlenen haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif'in bugün Türkmenistan’a gideceğini açıkladı.

Söz konusu ziyaretin karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler konulu BM zirvesine katılmak amacıyla gerçekleşeceğini belirten Bekayi, "Bu, BM tarafından düzenlenen üçüncü zirve olup, 32 kara ile çevrili ülkeden sekizi İran’ın komşusu ve yedisi ECO üyesidir." dedi.

Bekayi ayrıca, Arif'in zirve kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve ECO ülkelerinin ulaştırma bakanları toplantısının da İran Yol ve Şehircilik Bakanı’nın başkanlığında yapılacağını ifade etti.