İçişleri Bakanı'ndan Mehran Sınır Kapısı'na ziyaret (+VİDEO)

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan bakan, Safer ayının başından bu yana 500 bin kişi Mehran Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Ziyaretçi geçişlerinin düzenli ve sorunsuz şekilde sürdüğünü kaydeden Mümini, bunun da tüm kurumların işbirliği sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Erbain için İlam’da 3 özel su temin projesi hizmete açıldı

Bakanın katılımıyla, İlam’da Erbain’e yönelik 3 su temin projesi açıldı. Projeler kapsamında, toplam 11.5 km su hattı, 8.1 km ek iletim hattı ve Mehran sınırında iki adet 500 metreküplük su deposu inşa edildi.