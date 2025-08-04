Gazeteci-yazar Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı ''BOP-KYG çatışması'' başlıklı yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Çin-Rusya-İran’ı hedef almaya çalıştığını belirtti.

Yazıda, ''Kimi ABD belgelerinden biliyoruz ki ABD’nin 'büyük stratejisi', Çin-Rusya-İran işbirliğini hedef alıyor. İşte meselenin esası da budur:

- Trump’ın BOP’u Çin-Rusya-İran’ı hedef alıyor.

- Trump’ın BOP’u, Çin’in liderlik ettiği Kuşak ve Yol Girişimi’ni (KYG) ve onun sonucu olacak Büyük Avrasya Ortaklığı’nı hedef alıyor.

- Trump’ın BOP’u, KYG’yi Büyük Ortadoğu coğrafyasında durdurmaya çalışıyor.'' ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tartışma konularından birisi olan ve ABD'nin de büyük ilgi gösterdiği Zengezur Koridoru'na da değinen Güller, ''ABD, Zengezur Koridoru’nu işleterek Kafkasya’ya girmenin peşinde. ABD Büyükelçisi Tom Barrack koridorun ABD’li şirket tarafından 100 yıllığına işletilmesini talep etti. Tarafların ne yazık ki bu talebi uygun gördüğü anlaşılıyor. ABD böylece hem Rusya ile İran’ın arasına hem de Kuşak ve Yol’la entegrasyonu kritik önemde olan Orta Koridora yerleşmiş oluyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçisi Thomas Barrack, Ermenistan’ın güneyinden geçmesi planlanan Azerbaycan ve Nahcivan arasında kara bağlantısı sağlayacak koridorunun 100 yıllığına bir Amerikan şirketine kiralanabileceğini ve her iki tarafın da ortak kullanımına açılabileceğini iddia etmişti.

ABD'nin teklifini reddeden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunu yalnızca ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve yasal yetkisi bağlamında değerlendirdiğini belirtmişti.

Trump yönetiminin özel bir ilgi duyduğu bölgelerden birisi Güney Kafkasya. Hem Rusya’nın bölgeden uzaklaşmasını hem de Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesine engel olmak amacını güden ABD, Zengezur Koridoru’na siyasi ve ticari açıdan da ilgi gösteriyor.