İran ile Ermenistan ilişkilerde yeni sayfa açmaya hazır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Ermenistan ziyareti öncesinde, iki ülke halklarının ortak kültürel ve tarihsel geçmişini ele alan bir yazı yayımladı.

Erakçi’nin kaleme aldığı yazıda, ‘’İran’da yıllar boyunca bir Ermeni toplumunun bulunması ve İran ile Ermenistan'ın birbirine bağlı tarihi, iki halkın bir arada yaşamasının zengin tezahürleridir.’’ ifadesine yer verildi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin 1991 yılında Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu kaydedilen yazıda, Bu karar, ilişkilerimizin derinliğini ve önemli tarihi anlarda komşularımızın yanında olma kararlılığımızı ortaya koymaktadır.’’ denildi.

Erakçi’nin yazısında, ‘’İran ve Ermenistan arasındaki dayanışma, bugün İran'daki gelişen Ermeni toplumu aracılığıyla devam etmektedir. Ülkenin en büyük dini azınlığı olan İran Ermenileri, parlamentoda temsil edilmekten kiliseleri ve kurumları aracılığıyla kültürün korunmasına kadar İran kamu yaşamının her alanında aktif olarak yer almaktadır. Bu durum, İran'ın dini çeşitliliğe olan saygısının bir göstergesidir’’ ifadesi kullanıldı.

İran'ın, tek taraflı yaptırımlara rağmen Ermenistan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam ettiğini ifade eden Erakçi, bunun iki ülkenin birbirleri için güvenilir ortak olduğu gösterdiğini belirtti.

"Tahran ve Erivan arasındaki ekonomik ve bölgesel işbirliğini tamamlayan tarihi ve kültürel ortaklıklar bulunmaktadır’’ Erakçi, bunun, iki ülke için parlak bir gelecek yarattığına inandıklarını dile getirdi.

Bölgenin jeopolitik yapısının, ikili ilişkilerinin stratejik önemini daha artırdığını ifade eden Erakçi, ‘’Küresel belirsizlik ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı koşullarda, İran ve Ermenistan'ın çıkarları giderek daha fazla iç içe geçmektedir.’’dedi.

Bakan Erakçi, İran ve Ermenistan’ın ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu dile getirdi.