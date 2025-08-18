  1. Dünya
Hamas'tan flaş ''ateşkes'' açıklaması!

Filistin Hareketi Hamas, arabulucuların Gazze'de ateşkes önerisine yeşil ışık yaktı.

Hamas kaynaklarından yapılan açıklamada, "Gazze'de yeni ateşkes teklifini onaylıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.

Filistin haber ajansı Sama'ya konuşan bazı kaynaklar, Hamas ve Filistinli grupların, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes önerisini herhangi bir değişiklik yapmadan kabul ettiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ülkesinin Katar ve ABD ile birlikte, Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkes önerisine geri dönülmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirtmişti.

